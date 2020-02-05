Три белорусских дзюдоиста примут участие в турнире серии "Большого шлема" в Париже

5 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Три белорусских спортсмена примут участие в престижном турнире по дзюдо серии "Большого шлема", который состоится 8-9 февраля в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую сборную на форуме представят Юсуп Бекмурзаев (весовая категория 81 кг), Никита Свирид (100 кг) и лидер национальной команды, победительница II Европейских игр Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

"Задачи стоят простые - выступить как можно лучше, заработать очки в рейтинг олимпийской квалификации и, конечно, завоевать медали. Пока наибольшие шансы попасть на Игры-2020 у Дмитрия Шершаня (66 кг), Никиты Свирида и Марины Слуцкой", - сказал главный тренер сборной Беларуси по дзюдо Леонид Свирид.

Участие в соревнованиях примут около 800 атлетов из 122 стран мира.

В 2019 году на аналогичном турнире в Париже белорусы не выступали. Следующим стартом для белорусских спортсменов станет "Большой шлем" в Дюссельдорфе, который пройдет 21-23 февраля.

Призовые места на данных состязаниях, этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой рейтинг-лист. Впоследствии их количество, заработанное на турнирах разного уровня, определяет попадание на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры.-0-