Белорусские дзюдоисты тренируются без оглядки на коронавирус - Слуцкая

Фактически вся спортивная жизнь в мире поставлена на паузу. Известные спортсмены публикуют в социальных сетях фото и видео своих домашних тренировок. Корреспондент БЕЛТА побеседовал с лидером национальной команды по дзюдо, победительницей II Европейских игр Мариной Слуцкой (весовая категория свыше 78 кг) и узнал, чем белорусские дзюдоисты занимаются в эти непростые дни.

- В связи с ситуацией вокруг коронавируса Международная федерация дзюдо приняла решение отменить все олимпийские квалификационные соревнования до конца апреля, также была перенесена Олимпиада. Скажутся ли эти изменения на вашей подготовке?

- Пока никакой информации от Международной федерации не поступало, поэтому ничего не известно. В любом случае, будем готовиться. Тем более, не мы одни находимся в такой ситуации. Придется подстроиться, найти варианты и работать.

- В феврале вы завоевали серебряную награду на турнире серии "Большого шлема" в Париже, записав на свой счет немало очков в олимпийский рейтинг. Сохранятся ли они после возобновления соревнований?

- Международная федерация дзюдо еще не дала никаких пояснений по поводу олимпийского рейтинга и отбора на Игры в Токио. Думаю, это станет известно в ближайшее время. Пока что ждем.

- Где сейчас идет подготовка?

- Национальная команда находится в "Стайках". Мы должны были проходить учебно-тренировочный сбор для подготовки к международным турнирам и чемпионату Европы. Но из-за переноса спортивных мероприятий сейчас идет базовая работа над нюансами, которым не получалось уделить должного времени при плотном соревновательном графике. Это общефизическая подготовка, технико-тактические действия. Готовимся несмотря на коронавирус.

- Как себя чувствуют белорусские дзюдоисты?

- Все в сборной понимают сложившуюся ситуацию, следят за здоровьем, соблюдают правила гигиены. Внимание к себе и людям, находящимся рядом, повышенное. Ни от кого из спортсменов жалоб я не слышала, все здоровы, трудятся.

- Сказалась ли ситуация с отменой и переносом состязаний на моральном состоянии национальной команды?

- Естественно, когда готовишься к турниру, а его отменяют, то возникают какие-то эмоциональные колебания. Но мы знаем, что это касается не нас одних. Если все останется без изменений в олимпийском рейтинге и добавятся турниры, отмененные из-за вируса, - это будет огромным плюсом и хорошим шансом для атлетов проявить себя.

- Игры в 2021 году – это плюс для спортсменов или минус?

- Чемпионат Европы, перенесенный на июнь, и через месяц Олимпийские игры - это было бы не очень хорошо. Все должно быть сбалансировано. Ждем, когда будет оформлен новый календарь Международной федерации дзюдо. Тем не менее считаю, что мы в хорошей ситуации. Наши товарищи из других стран находятся дома в самоизоляции и не могут полноценно тренироваться. Мы же располагаемся в "Стайках", где есть все условия.

Александр ЖИБУЛЬ,

БЕЛТА.-0-