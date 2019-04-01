Белорусские дзюдоисты успешно выступили на турнире серии Гран-при в Тбилиси

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты дважды поднимались на пьедестал почета на турнире по дзюдо серии Гран-при, который прошел 29-31 марта в Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский спортсмен Александр Ваховяк (весовая категория - свыше 100 кг) провел пять схваток. В финальном поединке он уступил грузинскому дзюдоисту Левану Матиашвили и стал обладателем серебряной награды. На третью ступень пьедестала почета поднималась его партнерша по команде Марина Слуцкая (свыше 78 кг), которая проиграла третью схватку португальской спортсменке Рошель Нуньес, но в поединке за бронзу оказалась сильнее француженки Анны Фатуматы М'Баиру

В общекомандном зачете белорусские спортсмены остановились на 12 позиции. Первое место заняла сборная Франция (3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали), на второй строке итогового протокола расположились атлеты из Грузии (2 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых наград), на третьем месте - сборная Нидерландов (2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали).

Участие в турнире приняло более 370 спортсменов из 52 стран мира.

Дзюдо входит в программу II Европейских игр в Минске. В июне 2019 года в "Чижовка-Арене" будут разыграны 15 комплектов наград в этом виде спорта.-0-