Белорусские дзюдоисты Ваховяк и Слуцкая заняли пятые места на турнире серии "Большого шлема" в Баку

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дзюдоисты Александр Ваховяк (весовая категория - свыше 100 кг) и Марина Слуцкая (свыше 78 кг) заняли пятые места на престижном турнире серии "Большого шлема" в Баку (Азербайджан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за бронзовую награду румынский спортсмен Владут Симионеску сумел бросить Александра Ваховяка и провести удержание, тем самым, завоевав чистую победу. Всего белорус в Баку провел четыре схватки, в двух из них ему удалось победить.

Александр Ваховяк

Александр Ваховяк и Владут Симионеску

Среди женщин лучшую борьбу показала Марина Слуцкая, которая проиграла свой второй поединок украинке Елизавете Каланиной. Также в утешительной схватке белоруске не удалось одержать верх над дзюдоисткой из Азербайджана Ириной Киндзерской. Марина Слуцкая получила три предупреждения и была дисквалифицирована.

Ирина Киндзерская и Марина Слуцкая

Участие в состязаниях приняли более 430 спортсменов из 57 стран.

Дзюдо входит в программу II Европейских игр в Минске. В июне 2019 года в "Чижовка-Арене" будут разыграны 15 комплектов наград в этом виде спорта.-0-

Фото IJF