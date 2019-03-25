Белорусские дзюдоисты выиграли 5 наград на юниорском КЕ в Греции

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 5 медалей (3 золотые и 2 бронзовые) на юниорском Кубке Европы (U-21) по дзюдо, который прошел 23-24 марта в Афинах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй день соревнований бронзовыми наградами отметились Александр Сидорик (весовая категория - 90 кг) и Жанна Осипович (70 кг).

Как сообщалось ранее, в первый день состязаний на высшую ступень пьедестала почета поднимались Руслан Головачов (60 кг), Дмитрий Мужайло (66 кг) и Егор Трухан (73 кг).

В общекомандном зачете белорусская команда заняла первое место, на втором месте расположилась турецкая сборная (2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград), на третьем - дзюдоисты из Косово (2 золотые и 1 бронзовая медали).

Участие в юношеском Кубке Европы по дзюдо приняли более 360 атлетов из 26 стран мира.

Дзюдо входит в программу II Европейских игр в Минске. В июне 2019 года в "Чижовка-Арене" будут разыграны 15 комплектов наград в этом виде спорта.-0-