Белорусские дзюдоисты выиграли бронзовые медали на Гран-При в Ташкенте

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Никита Свирид и Даниэль Мукете выиграли бронзовые медали на турнире серии Гран-При Международной федерации дзюдо в Ташкенте.

Оба белоруса выступали в весовой категории 100 кг и не знали поражений до полуфинала. На этой стадии Никита Свирид проиграл россиянину Казбеку Занкишиеву из России, а Даниэль Мукете признал превосходство Зелима Коцоева из Азербайджана и стали участниками поединков за бронзовые медали.

В итоге, Мукете был сильнее серба Бояна Досена, а Свирид уверенно одержал чистую победу над Виктором Демьяненко из Казахастана.

Остальные наши спортсмены выступавшие в столице Узбекистана, в том числе и чемпионка Европы -2019 Марина Слуцкая, остались без наград.