Белорусские дзюдоисты выступят на командном ЧЕ в Уфе

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дзюдоисты выступят на командном чемпионате Европы, который 26-27 ноября пройдет в Уфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заявке белорусской команды на турнир значатся Ульяна Миненкова (57 кг), Жанна Осипович (70 кг) и Марина Слуцкая (свыше 78 кг), Дмитрий Миньков, Вадим Шока (оба 73 кг), Иван Дубина, Егор Воропаев (оба 90 кг), Никита Свирид и Владислав Терпицкий (свыше 90 кг).

Всего спор за медали континентального форума поведут представители 17 стран из Австрии, России, Болгарии, Венгрии, Германии, Голландии, Греции, Грузии, Израиля, Испании, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Франции и Чехии. Всего 140 спортсменов, в числе которых чемпионы мира и призеры Олимпийских игр.

Командный чемпионат Европы по дзюдо отсчитывает свою историю с 1956 года. Тогда он проводился как клубный турнир среди сборных стран, входящих в Европейский союз дзюдо. С 1962 года турнир проводится среди национальных сборных без клубного разделения. До 1978 года командные соревнования проводились наряду с индивидуальными в рамках чемпионата Европы по дзюдо. Эта практика возобновлялась в 2002, 2010-2017 годах и с 2019-го по настоящее время.

С 1985 года вместе с соревнованиями среди мужских команд проводятся соревнования среди женщин. В 2003 году командные чемпионаты среди мужчин и женщин проводились отдельно.

В 2008 году проводился открытый чемпионат, в котором участвовали команды Бразилии, Ирана и Монголии.

С 2018 года командные ЧЕ проводятся в формате смешанных состязаний, сборные состоят из мужчин и женщин.

Сборная Беларуси в 1994 и 2002 годах завоевывала серебро и дважды (2006 и 2007 годы) выигрывала бронзу в стартах мужчин. В состязаниях женщин белорусские дзюдоистки записали на свой счет бронзу командного Евро-2007.

Минск принимал командный континентальный форум в 2007 и 2019 годах. Последний раз в столице Беларуси старт проходил в рамках II Европейских игр. Тогда золото выиграли российские спортсмены, серебро на счету сборной Португалии, а бронзу разделили дружины Франции и Австрии.-0-