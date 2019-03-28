Белорусские дзюдоисты выступят на турнире серии Гран-при в Тбилиси

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты выступят на турнире по дзюдо серии Гран-при, который пройдет 29-31 марта в Тбилиси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации дзюдо.

Соревнования в столице Грузии пройдут во Дворце спорта. Белорусскую мужскую команду представят Дмитрий Шершань (66 кг), Вадим Шока (73 кг), Дмитрий Миньков (73 кг), Виктор Кляусов (90 кг), Егор Воропаев (90 кг), Никита Свирид (100 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Владислав Терпицкий (свыше 100 кг).

У девушек за награды поборются Алеся Млечко (52 кг), Ксения Данилович (52 кг), Ульяна Миненкова (57 кг), Дарья Концевая (78 кг) и Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

Участие в турнире примут более 480 спортсменов из 57 стран мира.

В прошлом году на аналогичных состязаниях в Тбилиси серебряную медаль в копилку белорусской сборной принесла Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

Дзюдо входит в программу II Европейских игр в Минске. В июне 2019 года в "Чижовка-Арене" будут разыграны 15 комплектов наград в этом виде спорта.-0-