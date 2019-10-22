Белорусские дзюдоисты заняли пятое место в командном турнире Всемирных военных игр в Китае

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты заняли пятое место в турнире по дзюдо среди мужских команд на VII Всемирных военных играх, которые проходят 18-27 октября в городе Ухань (Китай), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская сборная в составе Дмитрия Минькова (весовая категория 66 кг), Вадима Шоки (73 кг), Юнуса Бекмурзаева (81 кг), Егора Воропаева (90 кг), Виктора Кляусова (90 кг) и Даниэля Мукете (100 кг) одолела команду Алжира, но проиграла спортсменам из Казахстана. Также белорусские атлеты успешно справились с представителями Азербайджана и Узбекистана.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись российские спортсмены. Серебро у бразильской команды. Бронзовые награды достались сборным из Республики Корея и Франции.

На счету белорусских дзюдоистов золотая медаль, которую завоевал Даниэль Мукете (100 кг).

Состязания по дзюдо на военном спортивном форуме прошли 19, 20 и 22 октября.

Участие в соревнованиях принимают более 9 тыс. спортсменов-военнослужащих из 110 стран мира. Всего в состав сборной Беларуси вошли 97 спортсменов. Представители Вооруженных Сил Беларуси участвуют во Всемирных военных играх с 1995 года.

Сборная Беларуси на VI Всемирных военных играх завоевала 13 наград (1 золотая, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей).-0-