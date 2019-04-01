Белорусские дзюдоисты заняли шестое место в медальном зачете на КЕ (U18) в Туле

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены заняли шестое место в медальном зачете на Кубке Европы (U18) по дзюдо среди кадетов в Туле, завоевав 1 серебряную и 3 бронзовые награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На вторую ступень пьедестала почета поднялся белорус Дмитрий Зеленко (весовая категория - 50 кг). Победив в первых трех поединках, он проиграл финальную схватку россиянину Сергею Мастрюкову. Бронзовыми наградами отметились Анна Буракова (48 кг), Полина Слесаренко (52 кг) и Денис Евсеенко (73 кг).

В медальном зачете на первой позиции разместилась команда России (11 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых медалей). Второе место завоевала сборная Испании (2 золотые и 1 серебряная награды), третью позицию заняли итальянские дзюдоисты (1 золотая, 1 серебряная и 4 бронзовые медали).

Кубок Европы по дзюдо среди кадетов прошел 30-31 марта в тульском спорткомплексе "Арсенал". Участие в состязаниях приняли свыше 320 атлетов из 20 стран.

Дзюдо входит в программу II Европейских игр. В июне 2019 года в "Чижовка-Арене" будут разыграны 15 комплектов наград в этом виде спорта.-0-