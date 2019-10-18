Белорусские дзюдоисты завершили выступление на юниорском ЧМ в Марокко

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены закончили выступление в личном первенстве на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, который проходит 16-20 октября в Марракеше (Марокко), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучший результат среди белорусских атлетов сегодня показал Иван Дубина (весовая категория 90 кг), который победил в двух поединках, но уступил бразильцу Игорю Моришигуе и выбыл из соревнований.

Золотую медаль сборной Грузи принес Лаша Бекаури. Серебряная награда досталась венгру Роланду Гозу. На третью ступень пьедестала почета поднялись немец Луис Маи и итальянец Геннаро Пирелли.

Белорусы Александр Сидорик (90 кг) и Жанна Осипович (70 кг) не смогли сегодня добиться успеха в своих схватках. Ранее их партнеры по сборной Артем Колосов, Руслан Головачов (оба 60 кг), Дмитрий Мужайло (66 кг) и Егор Трухан (73 кг) также выбыли из поединков юниорского чемпионата мира.

За медали соревнований 19 октября поборются девушки в категориях до 78 кг и свыше 78 кг. У парней сильнейших выявят в категориях до 100 кг и свыше 100 кг. Белорусские спортсмены в этот день на турнир не заявлены.

Участие в турнире принимают 517 атлетов из 81 страны.-0-