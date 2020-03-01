Белорусские дзюдоисты завоевали четыре награды на международном турнире в Польше

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали четыре награды (2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую) на международном турнире по дзюдо European Judo Open, который прошел с 29 февраля по 1 марта в Варшаве (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В последний день турнира на высшую ступень пьедестала почета поднялся белорус Александр Сидорик (весовая категория 90 кг), который в финальном поединке одолел азербайджанца Руфата Исмайлова. Бронзовые награды достались белорусу Виктору Кляусову и канадцу Зачари Бурту.
Как сообщалось, ранее белоруска Ульяна Миненкова (57 кг) завоевала золотую медаль. Ксения Данилович (52 кг) поднималась на вторую ступень пьедестала почета.
Участие в турнире приняли около 400 спортсменов из 44 стран.-0-