Белорусские дзюдоисты завоевали две медали на молодежном ЧЕ по дзюдо в Ижевске

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали две награды на чемпионате Европы по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23 лет, который прошел 1-3 ноября в российском Ижевске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 100 кг поднялся белорус Даниэл Мукете. Он с легкостью прошел квалификационное сито, а в финале победил грузина Онисе Санеблидзе. Бронзовые медали достались атлету из Нидерландов Йелле Сниппе и поляку Касперу Журовски.

Также бронзовая награда на счету белоруса Егора Кухаренко (свыше 100 кг) и финна Марти Пумалайнена. Первое место занял венгр Ричард Сипож, на втором месте расположился дзюдоист из Нидерландов Юр Спийкерс.

Участие в турнире приняли более 300 дзюдоистов из 40 стран Европы.

Россия дважды организовывала чемпионат Европы среди спортсменов в возрасте до 23 лет - в 2006 году местом проведения состязаний была Москва, а спустя пять лет главный молодежный турнир континента прошел в Тюмени. Ижевск впервые принял международные соревнования по дзюдо столь высокого уровня.

В 2018 году на молодежном континентальном форуме (U-23) по дзюдо в Дьере (Венгрия) белорусские атлеты завоевали три бронзовые медали.-0-