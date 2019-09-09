Белорусские дзюдоисты завоевали две награды на Кубке Европы в Братиславе

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали две награды на Кубке Европы по дзюдо, который завершился 8 сентября в Братиславе (Словакия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке белорусский атлет Юсуп Бекмурзаев (весовая категория 81 кг) уступил представителю Польши Павлу Джималу и занял второе место. На третью ступень пьедестала почета поднялись его брат Юнус Бекмурзаев и украинец Геворг Манукян.

В общекомандном зачете белорусская сборная расположилась на 12-м месте. Первое место заняли немецкие спортсмены - девять медалей (четыре золотые, две серебряные, три бронзовые). На второй строке итогового протокола разместилась польская команда - девять наград (две золотые, четыре серебряные и три бронзовые). Замкнули тройку лидеров итальянцы - четыре медали (две золотые, одна серебряная и одна бронзовая).

Участие в турнире приняли 384 атлета из 34 стран.-0-