Белорусские дзюдоисты завоевали три медали на юниорском Кубке Европы в Чехии

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали три награды на юниорском Кубке Европы по дзюдо (U-21), который прошел в Праге (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дзюдоист Иван Дубина (весовая категория 90 кг) в финальном поединке оказался сильнее украинского атлета Серхия Билеца. На третью ступень пьедестала почета поднимались белорус Александр Сидорик и россиянин Андрей Уваров.

Бронзовую награду белорусской команде принес Егор Трухан (73 кг), в решающей схватке за медаль он одолел чистым броском финна Вальттери Олина. Также на третьей позиции остановился россиянин Наиб Умаров. Награду высшей пробы завоевал португальский спортсмен Джоао Фернандо, серебро - россиянин Армен Агаян.

В медальном зачете белорусы расположились на седьмом месте. На первой позиции разместилась команда России - 15 наград (3 золотые, 2 серебряные и 10 бронзовых), на втором месте - сборная Азербайджана, у них на счету четыре медали (2 золотые и 2 бронзовые). Замыкают тройку сильнейших атлеты из Украины - 6 наград (1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые).

Участие в турнире приняли более 430 спортсменов из 39 стран.-0-