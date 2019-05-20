Белорусские дзюдоисты завоевали три награды на Кубке Европы в Оренбурге

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали три медали на Кубке Европы по дзюдо, который прошел в Оренбурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за золотую награду белоруска Алеся Млечко (весовая категория 52 кг) боролась против своей соотечественницы Ксении Данилович, которую на 53-й секунде схватки победила чистым броском. На третью ступень пьедестала почета поднялись спортсменка из Молдовы Кристина Бланару и россиянка Виктория Васильченко.

Среди мужчин бронзовую медаль сборной Беларуси принес Егор Кухаренко (свыше 100 кг), на третьей позиции разместился также российский дзюдоист Александр Шалимов. Награду высшей пробы завоевал атлет из Узбекистана Алишер Юсупов, серебро - россиянин Алан Дигуров.

Участие в состязаниях приняли около 300 спортсменов из 20 стран.

Дзюдо входит в программу II Европейских игр в Минске. В июне 2019 года в "Чижовка-Арене" будут разыграны 15 комплектов наград в этом виде спорта.

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