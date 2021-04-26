Белорусские фехтовальщики не завоевали олимпийских лицензий на турнире в Мадриде

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фехтовальщики не завоевали олимпийских лицензий на европейском квалификационном турнире, который завершился в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пропуск на Игры в столице Японии получали только победители состязаний. Ближе других к заветной цели подобралась Екатерина Пошернева, которая заняла третье место в женской шпаге. Первенствовала тут украинка Елена Кривицкая. Будучи главным фаворитом состязаний, она победила в споре за первое место Александру Ндоло из Германии - 15:12. В аналогичном виде оружия у мужчин белорус Денис Павловский занял 11-е место в итоговом протоколе. Первенствовал тут Якуб Юрка из Чехии. В споре за лицензию он победил шведа Джонатана Свенссона - 15:8.

В женской рапире Анна Андреенко остановилась на пятой позиции в итоговом протоколе. Победу праздновала полька Мартина Елиньска, не оставившая шансов испанке Марии Марино, - 12:9. Среди рапиристов Роман Беляев стал 15-м. Выиграл турнир и олимпийскую лицензию Александр Шупенич, родители которого когда-то переехали в Чехию из Беларуси. Сын экс-солиста минской оперы Ивана Шупенича в поединке за место в числе участников Олимпиады победил киприота Алекса Тофалидеса - 15:6.

В соревнованиях саблистов представлявший Беларусь Сергей Кисель занял девятое место. Спор за олимпийскую лицензию завершился в пользу Юлиана Теодосиу, который в решающем поединке был сильнее украинца Андрея Ягодки, - 15:11. Среди саблисток белоруска Анна Иванищенко стала 10-й. На Олимпиаду же поедет спортсменка из Азербайджана Анна Башта, в финале сломившая сопротивление немки Анны Лимбах, - 15:13.

В личном первенстве на Играх в Японии выступят по 34 фехтовальщика в каждой дисциплине.-0-