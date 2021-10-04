Белорусские фехтовальщицы выиграли две медали на состязаниях в Мексике

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки Анна и Яна Андреенко из Гомеля выиграли две медали на этапе Кубка мира категории сателлит по фехтованию на рапирах, который завершился в Гвадалахаре (Мексика), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анна Андреенко стала обладательницей золота, по ходу турнира победив соперницу из Колумбии Валентину Уртадо-Мора - 15:2, американок Скайлор Найт (15:7) и Эрику Кастанеда (15:12), мексиканок Натали Михель (15:13), выигравшую бронзу, и Алели Эрнандес (15:13), которая в итоге стала серебряным призером.

Яна Андреенко стартовала с победы над мексиканкой Жанетт Пачеко (15:8), колумбийкой Татьяной Прието (15:8), еще одной представительницей Мексики Мелиссой Реболледо (15:6). В полуфинале уроженка Гомельщины была вынуждена признать превосходство Алели Эрнандес - 13:15, однако согласно регламенту турнира стала бронзовой медалисткой соревнований.-0-