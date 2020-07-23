Белорусские фигуристы выступят во всех видах программы ЧМ-2021 в Стокгольме

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси будет представлена во всех четырех видах программы чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель директората по фигурному катанию на коньках ОО "БСК" Юрий Тишков.

Белорусские фигуристы получили по одной лицензии на главный турнир следующего соревновательного сезона в женском и мужском одиночном катании, состязаниях спортивных пар и танцах на льду. Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию - 2021 станет одним из этапов отбора на Игры-2022. По его итогам определятся 80% всех мест (по 24 одиночника, 16 спортивных и 19 танцевальных пар) на главных стартах четырехлетия.

В настоящее время количество участников в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх ограничено квотами МОК. К соревнованиям допускаются по 30 одиночников в стартах мужчин и женщин, 20 спортивных пар и 24 танцевальные пары.

Чемпионат мира - 2020 должен был состояться в Монреале, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Мировое первенство - 2021 планируется провести в Стокгольме в марте.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.-0-