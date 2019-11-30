Белорусские фристайлистки не смогли завоевать наград на этапе Кубка Европы в Финляндии

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлистки не смогли завоевать наград на завершившемся в финской Руке этапе Кубка Европы по лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня, в заключительный день стартов, пятое место заняла Снежана Дробенкова с результатом 72,82 балла. Что касается остальных белорусок, то Яна Ермашевич заняла 10-е место (61,62), Анна Деруго (57,96) - 11-я, Валерия Балматова - 16-я (55,43), Анастасия Андрианова - 19-я (51,75). Победу праздновала спортсменка из Казахстана Жанбота Алдабергенова (86,94).

В первый день соревнования лучший результат из белорусок показала Александра Романовская, занявшая четвертую позицию в итоговом протоколе с результатом 153,83 балла. Что касается остальных спортсменок, то Снежана Дробенкова заняла 5-е место (140,47), Яна Ермашевич - 8-е (125,57), Анастасия Андрианова - 14-е (109,81), Анна Деруго (108,53) - 16-е, Валерия Балматова - 19-е (103,78). Медаль высшей пробы выиграла австралийка Лаура Пил, на счету которой 184,66 балла.-0-