Белорусские фристайлистки выиграли три медали на этапе Кубка Европы в Украине

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лыжные акробатки выиграли золотую и две бронзовые награды на этапе Кубка Европы по фристайлу среди женщин, который проходил в украинской Буковели 14-15 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наибольшего успеха на украинском этапе Кубка Европы добилась Снежана Дребенкова.

В первый день турнира, показав результат 74,34 балла, она стала обладательницей бронзы. Впереди ее оказались лишь две украинские спортсменки. Первенствовала Анастасия Новосад, получившая от судей 84,42 пункта. Серебро у Надежды Мохнатской - 82,22 очка.

На следующий день белоруска и вовсе не знала себе равных. Ее попытку судьи оценили в 76,23 балла. Второе место у украинки Надежды Мохнацкой - 75,92 очка. Еще одна белоруска Анна Деруго стала обладательницей бронзы, получив 75,29 пункта.

22-23 февраля в РЦОП "Раубичи" пройдет этап Кубка мира по фристайлу. За звание лучших поборятся атлеты из Австралии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии и Беларуси. 28 февраля - 1 марта в "Раубичах" также состоится этап Кубка Европы.-0-