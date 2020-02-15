Белорусские фристайлисты Игорь Дробенков и Андрей Кузьмин выиграли бронзовые медали КЕ по фристайлу

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские лыжные акробаты Игорь Дробенков и Андрей Кузьмин выиграли две бронзовые медали на завершившемся в Буковели этапе Кубка Европы по фристайлу среди мужчин, сообщает корреспондент БЕЛТА

В первый день состязаний на третью ступень пьедестала почета поднялся Игорь Дробенков. Его итоговая оценка - 94,12 баллов. Первые две позиции оставили за собой украинцы. Первенствовал Александр Окипнюк (99,41 пункта). Второе место у Николая Пуздерко (95,88 очка).

В заключительный день стартов Андрей Кузьмин выиграл бронзу с оценкой 82,53 балла. Первенствовал представитель Украины Дмитрий Котовский (104,13 очка). Второе место у Александра Окипнюка. На сей раз его прыжок был удостоен оценки 98,35 пункта.-0-