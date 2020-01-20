Белорусские фристайлисты-юниоры выиграли бронзу в командном миксте этапа Кубка Европы

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20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлисты Анна Деруго, Макар Митрофанов и Андрей Кузьмин выиграли бронзу в командном миксте на этапе Кубка Европы по лыжной акробатике среди юниоров. Турнир завершился в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусское трио набрало в сумме 217,45 балла. Золото завоевала команда Швейцарии с результатом 278,25 балла. Серебро на счету объединенной австралийско-швейцарской дружины - 271,39 балла.
Ранее Анна Деруго выиграла серебро, а Яна Ермашевич стала бронзовой медалисткой этапа Кубка Европы среди юниорок.-0-