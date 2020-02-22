Белорусские фристайлисты не попали в финал этапа КМ в "Раубичах"

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлисты не пробились в финал этапа Кубка мира, который проходит в РЦОП "Раубичи" 22-23 февраля, передает корреспондент БЕЛТА.
Лучший из белорусов Максим Густик завершил выступление на домашнем этапе Кубка мира на 15-й позиции. Его оценка - 94,35 балла.
Что касается других представителей белорусской команды, Андрей Кузьмин стал 20-м, Павел Дик - 21-м, Дмитрий Мазуркевич - 22-м, Юрий Белый - 26-м, а Игорь Дробенков - 31-м.
Лидерство захватил китаец Цзя Цзунъян (126,11). На второй позиции завершил квалификацию американец Джонатон Лиллис (123,01). Третье место у россиянина Максима Бурова (122,17).
Начало финальной стадии турнира намечено на 19.00. За награды и рейтинговые очки на белорусском этапе Кубка мира помимо хозяев состязаний поспорят атлеты из Австралии, Казахстана, Канады, Китая, России, США, Украины, Швейцарии.
Завтра, 23 февраля, пройдут соревнования по синхронным прыжкам.-0-