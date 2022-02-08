Белорусские фристайлисты опробовали место олимпийских баталий

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлисты провели первую тренировку в снежном парке Геньтин, где им вскоре предстоит сражаться за олимпийские награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из тренеров белорусских лыжных акробатов Михаил Курлович сказал, что атмосфера на олимпийском склоне хорошая. Он отметил, что приземление здесь покруче, чем на этапах Кубка мира: "В целом к концу тренировки спортсмены почувствовали, как нужно прыгать и смогли выйти на тройные сальто, женская команда отрабатывала двойные сальто, все идет по плану".

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова сказала, что, несмотря на довольно сильный мороз, все ребята справляются и настроены по-боевому. Вместе с ней на пекинских Играх-2022 выступят Анна Деруго, Анастасия Андриянова, Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов. Борьбу за награды фристайлисты начнут 10 февраля с командных соревнований в миксте. Женский турнир намечен на 13-14 февраля, мужчины будут состязаться 15 и 16 февраля.

На шести предыдущих Олимпиадах белорусские лыжные акробаты завоевали 7 наград - 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы.-0-