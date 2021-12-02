Белорусские фристайлисты остались без наград этапа Кубка мира в Финляндии

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлисты, специализирующиеся на лыжной акробатике, остались без наград на старте первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В женских стартах лучшего результата добилась Анастасия Андрианова, занявшая девятое место (71,50 балла). Анна Деруго заняла 17-ю позицию в итоговом протоколе, а Анна Гуськова - 34-ю.
Победу праздновала китаянка Фаню Конг - 89,53 балла. Второе место разделили Жанбота Алдабергенова из Казахстана и еще одна китаянка Шао Ци (обе - 80,04 балла).
У мужчин лучший из белорусских спортсменов Павел Дик занял 16-е место с результатом 101,25 балла. Игорь Дробенков 24-й (84,24 балла), Дмитрий Мазуркевич 25-й (82,66), Максим Густик 32-й (71,28), Станислав Гладченко 34-й (67,68), Макар Митрофанов 36-й (66,01).
Тройку призеров составили россиянин Максим Буров (122,17 балла), Пирмин Вернер (118,10) и Ноэ Рот (116,74) из Швейцарии.
Второй этап Кубка мира в лыжной акробатике также состоится в Руке (Финляндия) 10-11 декабря.-0-