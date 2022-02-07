Белорусские фристайлисты прибыли на Олимпийские игры

7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по фристайлу сегодня прибыла в олимпийскую деревню Чжанцзякоу, где пройдут олимпийские состязания по лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда прибыла в Китай рейсом из Стамбула. В ее составе и олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова. Вместе с ней на пекинских Играх-2022 выступят Анна Деруго, Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов. Борьбу за награды фристайлисты начнут 10 февраля с командных соревнований в миксте. Женский турнир намечен на 13-14 февраля, мужчины будут состязаться 15 и 16 февраля.

На шести предыдущих Олимпиадах белорусские лыжные акробаты завоевали 7 наград - 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы.-0-