Белорусские фристайлисты заняли шестое место в командном турнире на Олимпиаде

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские фристайлисты не сумели выйти в финал командного турнира по лыжной акробатике на Играх в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе белорусского трио выступали Анна Гуськова, Станислав Гладченко и Максим Густик. В первом раунде каждый из акробатов исполнил по одному прыжку, общая сумма белорусов составила 273,67 балла, что оказалось худшим результатом среди шести стартовавших сборных. От проходного четвертого места, которое заняли швейцарцы, Гуськову, Гладченко и Густика отделили 26,95 очка. Также в финал квалифицировались команды Китая, США и Канады.

Станислав Гладченко

Медали в этой дисциплине лыжной акробатики разыгрываются на Олимпийских играх впервые.-0-

Максим Густик. Фото НОК Беларуси

Фото Андрея Покумейко