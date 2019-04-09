Белорусские футболистки дважды победили Латвию в товарищеских матчах

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по футболу дважды победила в гостях команду Латвии в товарищеских матчах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом спарринге в Елгаве белорусские футболистки выиграли со счетом 3:1, а в повторном обыграли соперниц с крупным результатом - 4:1. В этом сезоне подопечные Эдуарда Деменковца пока только побеждают: в начале марта в Тегеране они были сильнее сборной Ирана - 1:0 и 2:1.

Для белорусок матчи в Латвии стали очередным этапом подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы 2021 года. Первый поединок в квалификационной группе С они проведут 3 сентября 2019 года на своем поле против команды Фарерских островов. В этом году белоруски еще дважды примут соперниц на своем поле: 4 октября встреча с Норвегией, 8 октября - игра с Уэльсом. 14 апреля 2020 года белорусские футболистки также у себя дома встретятся с командой Северной Ирландии, а остальные матчи проведут на выезде: 5 июня - в Северной Ирландии, 9 июня - в Уэльсе, 18 сентября - в Норвегии, 22 сентября - на Фарерах.

По итогам группового этапа в финальную стадию континентального первенства выйдут победители девяти групп, а также три лучшие команды из занявших вторые места. Еще три путевки в финал разыграют в стыковых матчах остальные шесть сборных, которые займут вторые позиции. Финальный турнир женского форума пройдет в июле 2021 года на аренах Англии, команда которой освобождена от квалификационных встреч.-0-