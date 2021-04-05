Белорусские футболистки начали подготовку к новому сезону

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки национальной сборной Беларуси начали подготовку к первым матчам нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской команды Юрий Малеев вызвал на первый учебно-тренировочный сбор 25 игроков:

вратари - Наталья Воскобович ("Звезда", Пермь, Россия), Мария Свидунович ("Днепр", Могилев), Полина Малаева ("Минск");

защитники - Анна Козюпа ("Сплит", Хорватия), Юлия Слесарчик ("Зенит", Санкт-Петербург, Россия), Ксения Кубичная ("Рязань-ВДВ", Россия), Анастасия Новикова, Виктория Казакевич, Анастасия Попова (все - "Динамо-БГУФК", Минск), Анна Сас, Елизавета Гиба, Анна Красикова (все - "Минск");

полузащитники - Анастасия Линник, Виктория Валюк, Анастасия Шлапакова, Анна Пилипенко, Вита Николаенко (все - "Динамо-БГУФК", Минск), Анастасия Шуппо ("Зенит", Санкт-Петербург, Россия), Татьяна Краснова, Полина Шатиленя (обе - "Рязань-ВДВ", Россия), Анастасия Побегайло ("Минск");

нападающие - Елизавета Сергейчик ("Звезда", Пермь, Россия), Карина Ольховик, Дарья Стежко (обе - "Динамо-БГУФК", Минск), Мелана Суровцева ("Минск").

Белорусские футболистки тренируются в Минске, а затем отправятся в узбекский Алмалык, где проведут два контрольных поединка. На 8 апреля намечен спарринг со сборной Индии, а 11 апреля состоится встреча с командой Узбекистана. В рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 56-е место, Узбекистан на 41-й позиции, Индия находится на 53-м месте.-0-