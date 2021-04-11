Белорусские футболистки победили команду Узбекистана в товарищеском матче

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки национальной сборной Беларуси одержали вторую викторию в стартовых товарищеских матчах нового сезона в узбекском Алмалыке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Юрия Малеева обыграли сборную Узбекистана с результатом 3:1. Пропустив мяч на 9-й минуте встречи, белоруски затем трижды поразили ворота хозяек поля. В самом конце первой половины встречи Анастасия Шлапакова сравняла счет, а после перерыва Полина Шатиленя и Карина Ольховик забили еще два мяча.

В первом спарринге, состоявшемся 8 апреля, белоруски обыграли сборную Индии со счетом 2:1. В составе победительниц отличились Анастасия Шуппо и Анна Пилипенко.

В рейтинге ФИФА женская сборная Беларуси занимает 56-е место, Узбекистан на 41-й позиции, Индия находится на 51-м месте.-0-