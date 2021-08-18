Белорусские футболистки проиграли в матчах женской Лиги чемпионов

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футболистки неудачно провели стартовые матчи нового сезона женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.Чемпионки страны спортсменки минского "Динамо-БГУФК" в дополнительное время проиграли в кипрском Лимасоле местному одноименному клубу со счетом 0:2. В основное время соперники мячей не забили, а в овертайме у гостей после второго предупреждения была удалена Анастасия Линник и футболистки "Лимасола" дважды поразили ворота Натальи Мунтяну.Вице-чемпионки Беларуси спортсменки ФК "Минск" в Норвегии уступили местному "Тронхейму" с результатом 1:2. На 29-й минуте хозяйки вышли вперед, через 10 минут Армиса Куч восстановила равновесие, а в середине второй половины игры "Тронхейм" забил победный гол.Таким образом, оба белорусских представителя потеряли шансы пробиться в групповой этап чемпионской Лиги.-0-