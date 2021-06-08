Белорусские футболистки разгромили иранок в товарищеском матче

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки женской сборной Беларуси разгромили команду Ирана со счетом 6:0 в товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже к перерыву встречи на поле могилевского стадиона "Спартак" белоруски трижды поразили ворота соперниц. В самом дебюте матча Карина Ольховик открыла счет, а потом голевой дубль оформила Анна Пилипенко. В начале второго тайма еще по разу отличились Карина Ольховик и Анна Пилипенко, а последнюю точку поставила Анастасия Побегайло, реализовавшая пенальти в конце игры.

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