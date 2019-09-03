Белорусские футболистки разгромили сборную Фарерских островов на старте квалификации ЧЕ-2021

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси одержали уверенную победу в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые играя на поле "Борисов-Арены", подопечные Юрия Малеева разгромили команду Фарерских островов со счетом 6:0. На 6-й минуте игры первый мяч забила Карина Ольховик, в середине первого тайма Анастасия-Гражина Щербаченя удвоила преимущество белорусок.

Во втором тайме они же забили еще по голу, а затем голевой дубль оформила и Анастасия Харланова.

Для команды Фарерских островов это уже второе поражение в квалификационной группе С: ранее они проиграли на своем поле команде Уэльса с тем же результатом, что и сегодня, - 0:6. С таким же счетом сборная Норвегии разгромила в Белфасте североирландских футболисток.

В этом году белоруски проведут еще два домашних матча: 4 октября против норвежек и 8 октября с командой Уэльса. Остальные поединки отборочного цикла сборная Беларуси сыграет в 2020 году: с Северной Ирландией 14 апреля (дома) и 5 июня (в гостях), 9 июня с Уэльсом (в гостях), 18 сентября с Норвегией (в гостях), 22 сентября с Фарерами (в гостях).

По итогам группового этапа напрямую в финальную стадию попадут победители девяти групп и три лучшие команды, занявшие вторые места. Еще три путевки в матчах плей-офф разыграют шесть сборных, которые финишируют вторыми в своих квалификационных группах. Финальная часть 13-го по счету женского Евро пройдет на аренах Англии с 11 июля по 1 августа 2021 года. Футболистки сборной Беларуси еще ни разу не пробивались в финальные стадии чемпионатов мира и Европы.-0-