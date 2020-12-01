Белорусские футболистки сыграют с Уэльсом в квалификации чемпионата Европы

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси проведут сегодня очередной матч отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре 7-го тура квалификационной группы С подопечные Юрия Малеева сыграют в Ньюпорте против сборной Уэльса. Также сегодня футболистки Северной Ирландии примут на своем поле аутсайдера этой группы команду Фарерских островов. В нынешнем отборочном турнире в активе сборной Беларуси только две виктории в матчах с Фарерами - 6:0 (дома) и 2:0 (в гостях). В остальных встречах белоруски потерпели поражения: от Норвегии - 1:7 (дома), Уэльса - 0:1 (дома), Северной Ирландии - 0:1 (дома) и 2:3 (в гостях).

Турнирное положение в группе С сейчас таково: Норвегия - 18 очков (6 матчей), Уэльс - 11 (7), Северная Ирландия - 11 (7), Беларусь - 6 (6), Фарерские острова - 0 (6).

Напрямую в финальную стадию женского континентального первенства выйдут победители девяти квалификационных групп, а также три лучшие команды, занявшие вторые места. Еще три путевки в матчах плей-офф разыграют остальные шесть сборных, которые финишируют вторыми в своих группах.

Первоначально финальный турнир должен был состояться летом 2021 года, но в связи с пандемией COVID-19 было решено перенести его на год. Планируется, что финальная стадия женского Евро пройдет на английских футбольных аренах с 6 по 31 июля 2022 года. Белорусские футболистки еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионатов мира и Европы.-0-