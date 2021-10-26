Белорусские футболистки уступили команде Нидерландов в квалификации ЧМ

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси проиграли команде Нидерландов со счетом 0:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на поле минского стадиона "Динамо" подопечные Юрия Малеева более часа на равных сражались с одним из главных фаворитов квалификационной группы С вице-чемпионом мира командой Нидерландов, но в конце игры более высокий класс гостей все же сказался. На 71-й минуте встречи счет открыла Лике Мартенс, а еще через 4 минуты Даниэль ван де Донк установила окончательный результат.

На старте отборочного турнира белоруски также в Минске разгромили сборную Кипра со счетом 4:1. Нидерландские футболистки сначала сыграли вничью на своем поле с командой Чехии - 1:1, а затем обыграли в гостях сборные Исландии - 2:0 и Кипра - 8:0. Также сегодня исландки примут в Рейкьявике киприоток.

Положение команд в группе С сейчас таково: Нидерланды - 9 очков (4 матча), Чехия - 4 (3), Беларусь - 3 (2), Исландия - 3 (2), Кипр - 0 (3). Свой следующий матч белорусские футболистки проведут 26 ноября в Ларнаке против аутсайдера турнира команды Кипра.

Победители девяти европейских отборочных групп получат прямые пропуска в финальную стадию 9-го женского чемпионата мира. Команды, которые финишируют вторыми, в матчах плей-офф разыграют еще две путевки в Австралию и Новую Зеландию, которые летом 2023 года станут хозяевами планетарного форума, в котором впервые примут участие 32 команды. В финале ЧМ-2019 во Франции сборная США завоевала свое четвертое золото, переиграв нидерландских футболисток с результатом 2:0. В игре за бронзу шведки со счетом 2:1 победили англичанок.-0-