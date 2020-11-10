Белорусские футболисты начали подготовку к матчу с Румынией

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси приступили к подготовке к гостевому товарищескому матчу с командой Румынии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предстоящем спарринге не смогут участвовать несколько игроков основного состава. По состоянию здоровья в команде не будет Александра Гутора, Сергея Игнатовича, Николая Золотова, Дмитрия Подстрелова, Юрия Ковалева и Валерия Громыко. Кроме того, по договоренности с главным тренером белорусской дружины Михаилом Мархелем в Румынию не поедут Александр Мартынович, Станислав Драгун, Павел Нехайчик и Виталий Лисакович.

В понедельник, 9 ноября, белорусские футболисты провели тренировку в Минске, а сегодня отправятся в Плоешти, где 11 ноября встретятся со сборной Румынии. Затем белорусы вернутся в Минск и 15 ноября на поле стадиона "Динамо" проведут предпоследний матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Литвы. После этого команда Михаила Мархеля возьмет курс на Тирану, где 18 ноября завершит турнир встречей со сборной Албании. Перед двумя заключительными турами положение команд в четвертой группе лиги С таково: Беларусь - 7 очков, Литва - 5, Албания - 5, Казахстан - 4.-0-

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