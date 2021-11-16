Белорусские футболисты победили иорданцев в последнем матче сезона

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси победой завершили сезон, прервав серию из восьми поражений подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в товарищеском матче с командой Иордании на поле минского стадиона "Динамо" белорусы выиграли с результатом 1:0. С самого начала встречи хозяева захватили инициативу, много атаковали и на 20-й минуте капитан белорусской дружины Евгений Яблонский поразил ворота соперников. До конца первого тайма игра проходила под диктовку белорусов, но увеличить свое преимущество им не удалось. Во второй половине игры гости активизировались, и голкипер Павел Павлюченко несколько раз спасал свою команду после опаснейших ударов иорданских футболистов.

Белорусские футболисты во второй раз встречались со сборной Иордании - в марте 2013 года в Аммане они потерпели поражение со счетом 0:1. Перед сегодняшней игрой в Минске иорданские футболисты одержали четыре виктории, обыграв сборные Бахрейна (2:1), Малайзии (4:0), Узбекистана (3:0) и Косово (2:0).-0-