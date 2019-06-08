Белорусские футболисты победили на старте квалификации молодежного ЧЕ

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) победно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы, разгромив сверстников из Гибралтара со счетом 10:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче на поле жодинского стадиона "Торпедо" подопечные Михаила Мархеля сразу пошли вперед большими силами, но долго не могли реализовать свои голевые моменты. Однако на 31-й минуте хозяева все же сумели открыть счет, когда после штрафного удара Ивана Бахара мяч в сетку добил Артем Шкурдюк. А в компенсированное время первого тайма отличился Иван Бахар - 2:0. Через 10 минут после перерыва Дмитрий Подстрелов забил третий мяч, а потом трижды цель поражали Павел Кленье, Иван Бахар, также оформивший хет-трик, Андрей Альшаник и Артем Петренко, которые довели дело до полного разгрома - 10:0. Это самая крупная победа белорусской "молодежки" за всю историю.

Для белорусской команды этот поединок стал первым в квалификационной группе 7. Их сегодняшние соперники ранее проиграли на выезде команде Кипра 0:1.

Два следующих матча отборочного турнира белорусские футболисты также проведут на своем поле: 10 сентября с португальцами, 11 октября с норвежцами. Затем 15 октября сыграют в гостях у киприотов. В эту группу также входит сборная Нидерландов, обе встречи с которой состоятся в 2020 году.

Путевки в финальную стадию молодежного Евро-2021, которая пройдет на аренах Венгрии и Словении, получат победители девяти отборочных групп. Лучшие обладатели вторых мест проведут между собой стыковые матчи, определив еще одного финалиста.-0-

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