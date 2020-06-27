Белорусские футболисты примут албанцев на старте нового сезона Лиги наций

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил расписание матчей Лиги наций сезона-2020/21, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси 4 сентября в стартовом поединке группы 4 (лига С) примет на своем поле команду Албании. Затем подопечные Михаила Мархеля дважды подряд сыграют в гостях - 7 сентября с футболистами Казахстана и 11 сентября - с литовцами. Во второй половине группового этапа белорусы примут у себя дома казахстанцев (14 октября) и литовцев (15 ноября), а завершат турнир выездной встречей с албанцами (18 ноября).

Кроме того, этой осенью сборной Беларуси предстоит побороться за путевку в финальную стадию чемпионата Европы. В полуфинале плей-офф белорусские футболисты 8 октября сыграют в Тбилиси с командой Грузии, а затем, в случае успеха, примут 12 ноября в Минске победителя поединка Северная Македония - Косово.-0-