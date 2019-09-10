Белорусские футболисты примут португальцев в квалификации молодежного ЧЕ

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проведут сегодня второй домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. В Жодино белорусы примут сверстников из Португалии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Жодинский стадион "Торпедо" является счастливым для белорусской "молодежки" нового созыва. Именно на его газоне белорусы одержали свою самую крупную историю победу, разгромив команду Гибралтара со счетом 10:0 в стартовом поединке турнира в 7-й квалификационной группе. Тогда белорусской командой руководил Михаил Мархель, который сейчас возглавляет национальную дружину, а его место у руля молодежной сборной занял Сергей Яромко. Сегодняшние соперники белорусской сборной принимали гибралтарцев 5 сентября и победили 4:0. Также сегодня футболисты Нидерландов в своем первом матче этого отборочного цикла сыграют на своем поле с киприотами. Команда Кипра в первом туре победила у себя дома Гибралтар с минимальным перевесом 1:0, а затем уступила на выезде норвежцам со счетом 1:2.

Перед сегодняшними встречами турнирное положение в 7-й группе таково: Беларусь - 3 очка (1 матч; разница мячей - 10-0), Португалия - 3 (1; 4-0), Норвегия - 3 (1; 2-1), Кипр - 3 (2; 2-2), Гибралтар - 0 (3; 0-15), Нидерланды - 0 (0).

Путевки в финальную стадию молодежного Евро-2021, которая пройдет на аренах Венгрии и Словении, получат победители девяти отборочных групп. Лучшие обладатели вторых мест проведут между собой стыковые матчи, определив еще одного финалиста.-0-