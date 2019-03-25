Белорусские футболисты проиграли второй матч в квалификации Евро-2020

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси потерпели второе поражение в отборочном турнире чемпионата Европы, уступив в гостях Северной Ирландии со счетом 1:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Северная Ирландия – Беларусь - 2:1 (1:1).

24 марта. Белфаст. 18 500 зрителей. Судья - П.Рачковски (Польша).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл; Льюис, Эванс, Сэвилл, Макгинн (Мадженнис, 68), Дэвис, Лафферти (Бойс, 79), Даллас, Джонс, Макнейр, Кэткарт.

Беларусь: Климович; Володько, Мартынович, Сиваков, Шитов (Поляков, 73), Драгун, Глеб (Путило, 66), Маевский, Стасевич, Лаптев, Савицкий (Нехайчик, 85).

Голы: 1:0 - Эванс (30), 1:1 - Стасевич (33), 2:1 - Мадженнис (87).

Предупреждения - Лаптев. После крупного стартового поражения от голландцев (0:4) главный тренер белорусов Игорь Криушенко внес несколько изменений в состав. В частности, с первых минут на поле вышли Александр Глеб и Павел Стасевич, а в воротах Андрея Горбунова заменил Андрей Климович. Начало встречи прошло с небольшим преимуществом хозяев, которые играли в чисто британском стиле, делая ставку на верховые передачи в штрафную площадь. Одна из них завершилась голом - на 30-й минуте после подачи углового удара Джонни Эванс открыл счет. Пропустив мяч, белорусы заиграли активнее и через 3 минут Игорь Стасевич, которому ассистировал Александр Глеб, восстановил равновесие - 1:1. После перерыва обе команды стали действовать на более высоких скоростях и работы у защитников прибавилось. Развязка наступила на 87-й минуте встречи, когда вышедший на замену форвард хозяев Джош Мадженнис замкнул острую передачу с правого фланга атаки - 2:1. В оставшееся время белорусские футболисты много атаковали, но так и не сумели уйти от поражкния. На последних секундах отличный шанс спасти игру имел Павел Нехайчик, но его удар отращил голкипер Бэйли Пикок-Фаррелл.

В другом матче второго тура в группе С в Амстердаме встречались фавориты - сборные Нидерландов и Германии. После первого тайма гости выигрывали 2:0, затем голландцы выровняли положение, но на 90-й минуте Нико Шульц принес победу немцам - 3:2.

Турнирное положение: Северная Ирландия - 6 очков (2 матча; разница мячей - 4-1), Германия - 3 (1; 3-2), Нидерланды - 3 (2; 6-3), Эстония - 0 (1; 0-2), Беларусь - 0 (2; 1-6).

Свой следующий поединок квалификации Евро-2020 сборная Беларуси проведет 8 июня на поле "Борисов-Арены" против футболистов Германии. В этот же день эстонцы примут в Таллинне североирландцев.-0-