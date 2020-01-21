Белорусские футболисты сыграют с финнами в розыгрыше Кубка развития

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) сегодня проведут свой второй матч в розыгрыше Кубка развития в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура предварительной группы А в столичном Футбольном манеже белорусы встретятся с командой Бельгии (начало в 18.30). В стартовом матче первого этапа подопечные Андрея Скоробогатько разгромили сверстников из Узбекистана со счетом 4:1. В составе победителей голы забили Дмитрий Латыхов, Максим Кунский, Кирилл Черноок и Кирилл Зинович. Команда Финляндии в первом туре проиграла сборной Бельгии с результатом 1:2. Также сегодня в этом квартете бельгийцы сыграют с узбекской дружиной (начало в 16.20).

В первом матче предварительной группы В футболисты Грузии и Израиля не выявили победителя - 1:1, а команда Таджикистана переиграла исландцев со счетом 2:1. Сегодня здесь также состоятся две встречи: Израиль - Таджикистан (начало в 12.00), Грузия - Исландия (начало в 14.10). Вход на все игры свободный.

Первый этап 16-го по счету Кубка развития завершится в минском Футбольном манеже 23 января, а 25 января состоятся стыковые поединки за итоговые места.

Юношеская сборная Беларуси трижды становилась победителем этих состязаний (2006, 2007, 2019 годы), а еще четыре раза была второй (2005, 2008, 2014, 2016). Для белорусской команды нынешние соревнования являются важным этапом подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата Европы. В конце марта в Турции белорусы поспорят за две путевки в финальную стадию континентального первенства с футболистами Украины, Греции и Турции. Финальный этап юношеского ЧЕ пройдет с 21 мая по 6 июня на аренах Эстонии.-0-