Белорусские футболисты сыграют с Гибралтаром в квалификации молодежного ЧЕ

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проведут сегодня очередной матч отборочного турнира первенства Европы-2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем пятом поединке 7-й квалификационной группы белорусы сыграют в гостях у аутсайдера турнира команды Гибралтара. В стартовом поединке отборочного турнира белорусская "молодежка" разгромила гибралтарцев в Жодино со счетом 10:0. Кроме того, белорусские футболисты дважды сыграли вничью (1:1) - со сверстниками из Норвегии (дома) и Кипра (в гостях), а также уступили команде Португалии со счетом 0:2 (дома). Перед сегодняшней игрой подопечные Сергея Яромко провели гостевой спарринг с командой Словакии, уступив с крупным счетом 0:3.

Кроме встречи в Гибралтаре сегодня в этой группе норвежские футболисты в Драммене примут сверстников из Португалии. Турнирное положение в 7-й группе сейчас таково: Нидерланды - 12 очков (4 матча), Норвегия - 7 (4),Португалия - 6 (3), Беларусь - 5 (4), Кипр - 4 (5), Гибралтар - 0 (4).

Сегодняшние встречи станут последними в этом году. Остальные поединки пройдут в 2020 году. Белорусские футболисты сыграют с Нидерландами - 27 марта (в гостях) и 4 сентября (дома), 8 сентября - с Португалией (в гостях), 9 октября - с Кипром (дома) и 13 октября - с Норвегией (в гостях).

В финальную стадию молодежного Евро-2021 напрямую выйдут 9 победителей групп и лучшая команд из занявших вторые места. Еще 4 путевки в стыковых матчах разыграют остальные сборные, которые финишируют вторыми в группах. Хозяевами финала станут Венгрия и Словения, которые освобождены от квалификации.-0-