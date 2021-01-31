Белорусские футболисты сыграют с молдаванами на старте Кубка развития

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже сегодня стартует очередной розыгрыш Кубка развития, в котором участвуют юношеские футбольные сборные (U-17), сообщает корреспондент БЕЛТА. В 17-м международном турнире выступят команды Беларуси, Молдовы, Казахстана и Таджикистана. В прошлые годы под сводами столичного футбольного манежа собиралось гораздо больше дружин, а на этот раз турнир будет менее представительным в связи с пандемией коронавируса. Беларусь представлена сборной из игроков не старше 2005 года рождения. Команда под руководством главного тренера Александра Юревича начнет свой путь в системе национальных сборных страны. Сегодня в 15.30 белорусы встретятся со сверстниками из Молдовы. В первом поединке в 12.00 сыграют команды Казахстана и Таджикистана. В прошлые годы юношеская сборная Беларуси четырежды становилась обладателем Кубка развития (2006, 2007, 2019, 2020), а также четыре раза уступала в финальных матчах (2005, 2008, 2014, 2016). Больше всего трофеев у российских футболистов, которые пять раз побеждали в белорусской столице (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). Четыре триумфа у команды Украины (2009, 2012, 2016, 2018), дважды лучшей становилась Бельгия (2011, 2013), а в самом первом турнире, состоявшемся в 2005 году, не было равных команде Сербии и Черногории.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!