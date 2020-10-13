Белорусские футболисты сыграют с норвежцами в квалификации молодежного ЧЕ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) сегодня проведут очередной отборочный матч первенства Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем восьмом поединке седьмой квалификационной группы белорусы сыграют в Драммене с командой Норвегии. В предыдущем туре подопечные Сергея Яромко проиграли в Жодино киприотам со счетом 1:2, а норвежцы потерпели крупное поражение в гостях у португальских сверстников - 1:4.

Также сегодня лидер группы сборная Нидерландов встретится в Ларнаке с кипрской командой, а аутсайдеры турнира футболисты Гибралтара примут на своем поле португальцев.

Турнирное положение в седьмой квалификационной группе сейчас таково: Нидерланды - 21 очко (7 матчей), Португалия - 15 (6), Норвегия - 10 (8), Беларусь - 8 (7), Кипр - 7 (7), Гибралтар - 0 (7).

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители девяти квалификационных групп и пять лучших команд, занявших вторые места.

Решающие поединки ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. С 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня пройдут встречи плей-офф.-0-