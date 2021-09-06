Белорусские футболисты сыграют с португальцами в квалификации молодежного чемпионата Европы

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проведут сегодня второй матч отборочного турнира континентального первенства 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В португальском городе Амадора подопечные Сергея Ясинского встретятся с одним из главных фаворитов турнира командой Португалии. Для португальцев это первый матч в нынешнем отборочном цикле, а для белорусов - второй. На прошлой неделе в своем стартовом поединке квалификационной группы D они проиграли в Бресте сверстникам из Исландии со счетом 1:2. Голевой дубль в составе гостей оформил Хакон Харальдссон, отличившийся на 20-й и 54-й минутах, а мяч в ответ на 70-й минуте забил Александр Шестюк. В этой группе состоялись еще три встречи: Греция - Кипр - 0:0, Лихтенштейн - Греция - 0:5, Лихтенштейн - Кипр - 0:6.

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти отборочных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные 8 сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за 4 путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.-0-