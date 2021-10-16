Белорусские футболисты сыграют со словаками в квалификации юношеского ЧЕ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) сегодня примут старт в отборочном турнире первенства Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче 13-й квалификационной группы подопечные Александра Юревича на поле "Борисов-Арены" встретятся со сверстниками из Словакии. В другом сегодняшнем поединке этого квартета команда Англии на минском стадионе "Динамо" сыграет с армянскими футболистами. Во второй день соревнований 19 октября белорусы будут соперничать с англичанами, а 22 октября завершат турнир матчем с армянами.

В следующий отборочный раунд выйдут по две лучшие команды 13 групп, а также 4 сборные, которые финишируют третьими с лучшими показателями. Финальная стадия юношеского континентального чемпионата пройдет с 16 мая по 1 июня 2022 года на футбольных аренах Израиля.-0-