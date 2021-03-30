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30 марта 2021, 07:54

Белорусские футболисты сыграют в гостях с бельгийцами в квалификации чемпионата мира

Фото из архива
Фото из архива

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня очередной отборочный матч чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем втором поединке квалификационной группы Е подопечные Михаила Мархеля сыграют в гостях у лидера рейтинга ФИФА сборной Бельгии. Игра на поле стадиона Den Dreef в Левене начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Встречу рассудит бригада литовских арбитров, которую возглавит Донатас Румшис. Его ассистентами будут Александр Радиус и Довидас Сужеделис, резервный судья - Робертас Валиконис. В своем первом отборочном матче мирового первенства белорусские футболисты победили в Минске команду Эстонии со счетом 4:2 (голы у белорусов: Виталий Лисакович - 2, Юрий Кендыш, Павел Савицкий). Сборная Бельгии сначала выиграла в Брюсселе у команды Уэльса - 3:1, а затем в Праге разошлась миром с чехами - 1:1. Национальные сборные Беларуси и Бельгии еще ни разу не встречались между собой.

Также сегодня в этой группе футболисты Уэльса примут в Кардиффе чешскую команду. В первом туре чехи разгромили эстонцев со счетом 6:2. Положение команд в группе Е сейчас таково: Чехия - 4 очка (2 матча; разница мячей - 7-3), Бельгия - 4 (2; 4-2), Беларусь - 3 (1; 4-2), Уэльс - 0 (1; 1-3), Эстония - 0 (2; 4-10).

Еще 8 встреч пройдут сегодня в других группах:

А - Люксембург - Португалия, Азербайджан - Сербия. Положение команд: Сербия - 4 очка (2 матча), Португалия - 4 (2), Люксембург - 3 (1), Азербайджан - 0 (1), Ирландия - 0 (2).

G - Гибралтар - Нидерланды, Турция - Латвия, Черногория - Норвегия. Положение команд после двух туров: Турция - 6, Черногория - 6, Нидерланды - 3, Норвегия - 3, Латвия - 0, Гибралтар - 0.

Н - Словакия - Россия, Хорватия - Мальта, Кипр - Словения. Положение команд после двух туров: Россия - 6, Словения - 3, Хорватия - 3, Словакия - 2, Кипр - 1, Мальта - 1.

В остальных группах матчи 3-го тура состоятся 31 марта:

В - Испания - Косово, Греция - Грузия. Положение команд: Швеция - 6 очков (2 матча), Испания - 4 (2), Греция - 1 (1), Грузия - 0 (2), Косово - 0 (1).

С - Литва - Италия, Северная Ирландия - Болгария. Положение команд: Италия - 6 (2), Швейцария - 6 (2), Литва - 0 (1), Северная Ирландия - 0 (1), Болгария - 0 (2).

D - Украина - Казахстан, Босния и Герцеговина - Франция. Положение команд: Франция - 4 (2), Финляндия - 2 (2), Украина - 2 (2), Босния и Герцеговина - 0 (1), Казахстан - 0 (1).

F - Австрия - Дания, Молдова - Израиль, Шотландия - Фарерские острова. Положение команд после двух туров: Дания - 6, Австрия - 4, Шотландия - 2, Фарерские острова - 1, Израиль - 1, Молдова - 1.

I - Англия - Польша, Андорра - Венгрия, Сан-Марино - Албания. Положение команд после двух туров: Англия - 6, Польша - 4, Венгрия - 4, Албания - 3, Андорра - 0, Сан-Марино - 0.

J - Армения - Румыния, Германия - Северная Македония, Лихтенштейн - Исландия. Положение команд после двух туров: Германия - 6, Армения - 6, Северная Македония - 3, Румыния - 3, Исландия - 0, Лихтенштейн - 0.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира. Финальная стадия 22-го по счету чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов.-0-

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