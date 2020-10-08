Белорусские футболисты сыграют в гостях с Грузией

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня полуфинальный матч плей-офф за выход на чемпионат Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Тбилиси подопечные Михаила Мархеля встретятся с командой Грузии (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Этот поединок будет судить бригада турецких арбитров, которую возглавит Джюнейт Чакыр. Белорусские футболисты прилетели в грузинскую столицу 7 октября и вечером провели предматчевую тренировку на поле "Динамо-Арены" имени Бориса Пайчадзе. В сегодняшней игре в составе сборной Беларуси не будет Юрия Ковалева и Павла Савицкого, которые травмированы.

Победитель матча в Тбилиси сыграет 12 ноября на своем поле в решающем поединке за путевку в финальную часть континентального чемпионата с победителем сегодняшней встречи в Скопье между сборными Северной Македонии и Косово.-0-